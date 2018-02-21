Сасовского рецидивиста осудили за кражу мяса из «Пятерочки»

Жителя Сасова осудили за открытое хищение мяса из «Пятерочки». Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное преступление, сообщила
Установлено, что 22 декабря 2017 года нарушитель пришел в магазин, где взял с полок «Лопатку Черкизовскую», три бутылки растительного масла, пачку кетчупа и бананы. Подойдя к кассе, злоумышленник оплатил все покупки, кроме мяса, которое он оставил в своем пакете.
Когда же сотрудники магазина попросили мужчину заплатить за лопатку, он убежал. Ущерб, причиненный «Пятерочке», оценивается в 287 рублей.
В суде задержанный признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком в один год десять месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.