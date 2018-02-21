Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:10, 21 февраля 2018 809
 0    0

Рязанский физиогномист установил новый рекорд России в эфире Первого канала. Видео 1

Рязанский физиогномист установил новый рекорд России в эфире Первого канала. Видео

Уроженец Рязани Сергей Дюпин поучаствовал в шоу «Я могу» на Первом канале. Программа вышла в эфир в воскресенье, 18 февраля.

Рязанец занимается физиогномикой — чтением характера по чертам лица. Дюпин прочитал характер ведущего Леонида Якубовича и рассказал, что тот стремится к постоянному развитию, любит все контролировать и может быть хорошим руководителем.

Затем рязанец выполнил задание: он должен был определить профессии нескольких участников шоу.

В результате Дюпину удалось сделать верные выводы о каждом человеке и он установил новый рекорд России.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:06, 21 февраля 2018
Парк Юннатов вывели из зоны застройки
14:52, 21 февраля 2018
В Рязани новую улицу назовут в честь молодогвардейца
12:35, 21 февраля 2018
Гендиректор РНПК подытожил соцполитику предприятия в 2017 году
12:21, 21 февраля 2018
Рязанский детский омбудсмен высказалась против полового воспитания в школе 1
12:10, 21 февраля 2018
Рязанский физиогномист установил новый рекорд России в эфире Первого канала. Видео 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным 1

Вместе с добровольцами она некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 50 618
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 30 501
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 214
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 24 716
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:00, 11 февраля 2018 23 440
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум