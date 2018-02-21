Рязанский физиогномист установил новый рекорд России в эфире Первого канала. Видео

Уроженец Рязани Сергей Дюпин поучаствовал в шоу «Я могу» на Первом канале. Программа вышла в эфир в воскресенье, 18 февраля.
Рязанец занимается физиогномикой — чтением характера по чертам лица. Дюпин прочитал характер ведущего Леонида Якубовича и рассказал, что тот стремится к постоянному развитию, любит все контролировать и может быть хорошим руководителем.
Затем рязанец выполнил задание: он должен был определить профессии нескольких участников шоу.
В результате Дюпину удалось сделать верные выводы о каждом человеке и он установил новый рекорд России.