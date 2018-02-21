Рязанским студентам-закладчикам грозит пожизненный срок за сбыт «синтетики». Видео

В Рязани задержали двух студентов вуза, которые подозреваются в распространении наркотиков. Об этом сообщила
Оперативники обнаружили в интернете активность, «характерную для организации распространения наркотиков через тайники-закладки». Тайники были организованы в разных районах Рязани.
Выяснилось, что к незаконному сбыту причастны два студента вуза: 18-летний рязанец и 19-летний житель города Скопин, которые жили в общежити в одной комнате.
Полиция установила, что «старший» с помощью интернета получал из другого региона крупные партии наркотиков, расфасовывал их и передавал приятелю для распространения через «закладки» в Рязани.
Злоумышленников задержали в момент подготовки для дальнейшего распространения.
Полицейские нашли дома у злоумышленников около сотни небольших упаковок порошкообразными и пастообразными веществами. Студент злоумышленники незаконно хранили и подготовили к распространению 242 грамма «синтетики».
Полиция выясняет все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Молодым людям грозит срок от 20 лет до пожизненного. Подозреваемых взяли под стражу.