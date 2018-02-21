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18:27, 21 февраля 2018 1 915
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Рязанским студентам-закладчикам грозит пожизненный срок за сбыт «синтетики». Видео 3

Рязанским студентам-закладчикам грозит пожизненный срок за сбыт «синтетики». Видео

В Рязани задержали двух студентов вуза, которые подозреваются в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники обнаружили в интернете активность, «характерную для организации распространения наркотиков через тайники-закладки». Тайники были организованы в разных районах Рязани.

Выяснилось, что к незаконному сбыту причастны два студента вуза: 18-летний рязанец и 19-летний житель города Скопин, которые жили в общежити в одной комнате.

Полиция установила, что «старший» с помощью интернета получал из другого региона крупные партии наркотиков, расфасовывал их и передавал приятелю для распространения через «закладки» в Рязани.

Злоумышленников задержали в момент подготовки для дальнейшего распространения.

Полицейские нашли дома у злоумышленников около сотни небольших упаковок порошкообразными и пастообразными веществами. Студент злоумышленники незаконно хранили и подготовили к распространению 242 грамма «синтетики».

Полиция выясняет все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Молодым людям грозит срок от 20 лет до пожизненного. Подозреваемых взяли под стражу.


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