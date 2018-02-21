Рязанская область получила сертификат на пополнение библиотечных фондов

В среду, 21 февраля, рязанский губернатор Николай Любимов подписал соглашение между региональным правительством и Российским книжным союзом. От имени РКС свой автограф под документом поставил председатель правления этой некоммерческой организации Сергей Степашин.
По его словам, РКС готов помогать рязанскому региону в комплектовании библиотек качественной литературой, проведении книжных выставок и ярмарок
«Для Рязанской области важно еще и потому, что это родина Есенина: я знаю, что вы боретесь, чтобы там никто ничего не застроил лишнего и сохранился тот самый исторический гуманитарный ландшафт, — отметил Степашин. — Кроме того, в этом году исполняется 100 лет со дня рождения тесно связанного с нашим краем Александра Солженицына».
По итогам встречи Степашин вручил Любимову сертификат на пополнение библиотечных фондов области детской, научно-популярной, художественной, развивающей литературой ведущих издательств России на 500 экземпляров.
Во время встречи Любимов признался, что дома читает только «живые» бумажные книги, а сейчас взялся за двенадцатитомник Чехова.
Степашин в свою очередь предложил активнее издавать книги любимого им с детства Виталия Бианки и распространить эти произведения среди охотников. После прочтения таких «душевных» рассказов и повестей они, по словам руководителя РКС, больше не будут стрелять в животных.