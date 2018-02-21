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13:05, 21 февраля 2018 939
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Российские хоккеисты впервые за 12 лет вышли в полуфинал на Олимпиаде

Российские хоккеисты впервые за 12 лет вышли в полуфинал на Олимпиаде

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане. Они обыграли сборную Норвегии в четвертьфинале со счетом 6:1.

В полуфинале российские хоккеисты сыграют с Чехией. Игра состоится 23 февраля.

В последний раз россияне выходили в хоккейный полуфинал в 2006 году, тогда сборная проиграла Финляндии.

Фото с сайта «Хоккей России»


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