Российские хоккеисты впервые за 12 лет вышли в полуфинал на Олимпиаде

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане. Они обыграли сборную Норвегии в четвертьфинале со счетом 6:1.
В полуфинале российские хоккеисты сыграют с Чехией. Игра состоится 23 февраля.
В последний раз россияне выходили в хоккейный полуфинал в 2006 году, тогда сборная проиграла Финляндии.
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Это был хороший матч. Норвежцы бились достойно, но дальше идем мы! Спасибо всем, кто болел на стадионе, всем, кто напряженно вглядывался в телевизор во всех точках света. Это 6:1! Впереди - полуфинал Олимпиады! #РоссияВМоемСердце #ОИ2018 #RedMachine— Хоккей России (@russiahockey) 21 февраля 2018 г.