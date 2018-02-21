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17:13, 21 февраля 2018 1 097
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Полиция рассказала о махинациях риэлторов, обманувших рязанцев на шесть миллионов

Полиция рассказала о махинациях риэлторов, обманувших рязанцев на шесть миллионов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Следствие установило, какие махинации использовали осужденные риэлторы, которые обманули рязанцев на шесть млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Жертвами «черных риелторов» становились пожилые люди и инвалиды. Злоумышленники под видом сотрудников ЖЭУ приходили к пенсионерам и обманным путем брали их паспорта. Затем рязанки находили похожих внешне людей и с их помощью продавали квартиры по заниженным ценам. Потерпевшие не подозревали о произошедшем, пока «на пороге не появлялись новые собственники».

Подставные лица скрывались от следствия и давали ложные показания. Обвиняемые же затягивали расследование, срывая следственные действия, потерпевшие с трудом могли описать внешность злоумышленниц, поэтому расследование уголовного дела проходило сложно.

В итоге полиции удалось установить все обстоятельства преступлений.

Напомним, одну из подсудимых признали виновной в совершении четырех преступлений и назначили ей наказание в виде шести лет лишения свободы и штраф в размере двухсот тысяч рублей по части 4 статьи 159 УК РФ.

8 февраля в суд поступило уголовное дело в отношении двух риэлторов, которые совершили четыре кражи. В 2008 году мошенники обманули клиентов, заранее договорившись поделить деньги между собой.


© RZN.info

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