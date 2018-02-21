Полиция рассказала о махинациях риэлторов, обманувших рязанцев на шесть миллионов

Следствие установило, какие махинации использовали осужденные риэлторы, которые обманули рязанцев на шесть млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Жертвами «черных риелторов» становились пожилые люди и инвалиды. Злоумышленники под видом сотрудников ЖЭУ приходили к пенсионерам и обманным путем брали их паспорта. Затем рязанки находили похожих внешне людей и с их помощью продавали квартиры по заниженным ценам. Потерпевшие не подозревали о произошедшем, пока «на пороге не появлялись новые собственники».
Подставные лица скрывались от следствия и давали ложные показания. Обвиняемые же затягивали расследование, срывая следственные действия, потерпевшие с трудом могли описать внешность злоумышленниц, поэтому расследование уголовного дела проходило сложно.
В итоге полиции удалось установить все обстоятельства преступлений.
Напомним, одну из подсудимых
8 февраля в суд