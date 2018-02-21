Рязанские власти работают над совершенствованием платных парковок, но жалобы от граждан продолжают поступать. Об этом журналистам рассказал председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов на заседании в четверг, 21 февраля.

Фролов отметил, что в течение прошлого года неоднократно велись споры по вопросу стоимости услуги: «Мы хотели увеличить бесплатное время стоянки до 30 минут. Оператор сказал, что это нецелесообразно и в таком случае стоимость парковки придется повысить до 30-40 рублей. Мы на это не пошли». На данный момент автомобилистам доступно 15 минут бесплатной стоянки в зоне платной парковки.

Кроме того, глава муниципального образования добавил, что остались категории граждан, которые по тем или иным причинам не включили в список бесплатного размещения автомобилей на платных парковках: «Это участники локальных войн и ряд других категорий, которые просят льготы. Здесь плотную работу по заключенному контракту ведет администрация. Я знаю, что сейчас он подвергается серьезному анализу». «Я не исключаю варианта, что многое будет изменено в лучшую сторону», — заключил Фролов.

Напомним, право на бесплатное размещение транспортных средств в зоне платных парковок действует для:

транспортных средств экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб);

инвалидов I и II групп; лиц, перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов; транспортных средств резидентов, в том числе собственников жилых и

нежилых помещений (зданий);

транспортных средств членов многодетных семей.

По данной теме стоит отметить, что в 2017 году гордума предложила снизить размер административного штрафа за нарушение порядка создания и использования платных парковок с трех до одной тысячи рублей. В том числе и для юридических лиц.

В областной думе данный законопроект сегодня приняли во втором, окончательном чтении.