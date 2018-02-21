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9:09, 21 февраля 2018 1 133
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На улице Бирюзова в Рязани загорелась легковушка. Фото

На улице Бирюзова в Рязани загорелась легковушка. Фото

На улице Бирюзова в Рязани загорелась легковушка. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Возгорание произошло в среду, 21 февраля.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Фото Дианы Сергеевны, видео Павла Павлова


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