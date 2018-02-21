Хозяйства Рязанской области получат 2,5 млрд рублей господдержки

Агропромышленный комплекс Рязанской области в 2018 году получит 2,5 млрд рублей госсподдержки, в том числе 1,4 млрд — из федерального бюджета. Об этом сообщили на
Отмечается, что прием документов от сельхозтоваропроизводителей на оказание поддержки в области растениеводства завершен.
В сообщении отметили, что на вторник, 20 февраля, «до получателей доведено 171,7 млн рублей или 73% от годового лимита средств, предусмотренных по данному виду поддержки».
До 22 февраля принимаются заявки на предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В бюджете предусмотрено 245,1 млн рублей, в том числе 208,3 млн средств федерального бюджета на выплату субсидий.