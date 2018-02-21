Глава Рязани отчитался о результатах работы за 2017 год

В четверг, 21 февраля, состоялось заседание депутатов Рязанской городской думы. На нем глава муниципального образования Владислав Фролов выступил с докладом о результатах деятельности за 2017 год.

В своем выступлении Фролов отметил, что в прошлом году в адрес гордумы от рязанцев поступило более пятисот обращений в устной и в письменной формах. Основная их часть связана с решением проблем в сфере благоустройства, ЖКХ, социального обслуживания, ремонта дорог и создания комфортной городской среды.

По словам Фролова, работа с гражданами является приоритетной. В 2017 году состоялось более двух с половиной тысяч встреч и мероприятий депутатов с избирателями. Помимо того, серьезное внимание в отчетном периоде уделили вопросам в сфере благоустройства. Для решения некоторых из них привлекли горожан, с участием которых проводятся общественные обсуждения по вопросам благоустройства территорий.

В 2017 гордума приняла решение снизить ставки налога для физлиц на имущество для владельцев жилых помещений стоимостью менее 4 млн рублей, также депутаты упростили порядок предоставления налоговых льгот по земельному налогу.

Кроме того, велась работа в сфере создания и использования парковочных мест. Введены абонементы, стоимость по которым ниже, чем по основному тарифу. В дополнение депутаты предложили снизить размер административного штрафа за неправильное использование парковок до одной тысячи рублей.

В своем докладе Фролов рассказал о формировании нового состава избирательной комиссии, в число которой вошли десять членов.

В завершение председатель напомнил о том, что в сентябре пройдут выборы в Рязанскую городскую думу. В связи с чем он подвел итоги работы, в том числе, за прошедшие четыре с половиной года.

Фролов рассказал, что за минувший период в Рязани построили новую школу №75 в Дашково-Песочне, детские сады в Кальном, Дашково-Песочне, на Михайловском шоссе, в микрорайоне Братиславский, в Семчине, реконструировали здания детских садов на Первомайском проспекте, улицах Горького, Гагарина, Урицкого. В настоящий момент планируется строительство общеобразовательной школы в Горроще, нового детского сада в Кальном и школы искусств в Недостоево.

В заключение он добавил, что депутаты гордумы активно участвовали в организации праздничных и спортивных мероприятий. За четыре с половиной года прошли 12 тысяч праздников двора, концертов, встреч, в которых задействовали свыше 350 тысяч рязанцев.

«В этой связи от имени депутатского корпуса и от себя лично выражаю особую благодарность нашим избирателям за активную жизненную позицию и неравнодушие к проблемам города. Уверен, мы вместе продолжим достойно работать на благо нашей любимой Рязани и всех рязанцев» — сказал глава гордумы.