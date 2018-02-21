Гендиректор РНПК подытожил соцполитику предприятия в 2017 году

Генеральный директор АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Владимир Абрамов рассказал об итогах социальной политики, которую проводили на предприятии в 2017 году.

По его словам, работа была направлена на создание безопасных и комфортных условий труда, оздоровление работников и негосударственную пенсионную программу, а также на медицинское обслуживание и поддержку образования.

«Реализуемые социальные программы охватывали как работников и их семьи, так и общество в целом», — подчеркнул Абрамов.

За год 2,5 тысячи работников РНПК получили путевки в санатории и детские лагеря, 400 человек прошли лечение, 22 сотрудника улучшили свои жилищные условия, более 3 тысяч человек застраховались, 70 работников стали участниками программы негосударственного пенсионного фонда, еще 60 вышли на пенсию и стали получать дополнительные корпоративные выплаты.

«На предприятии проходит амбулаторный поликлинический прием, работников обучают оказывать первую медицинскую помощь, регулярно проводятся Дни здоровья», — отметил гендиректор.

20% работники РНПК регулярно занимаются спортом

Кроме того, 20% работники РНПК регулярно занимаются спортом, для них арендуют современные залы. Спортсмены завода участвуют в городских и областных соревнованиях по волейболу, футболу, шахматам, легкой атлетике и лыжных эстафетах. В 2017 году на площадке РНПК в четвертый раз прошел зональный тур Летней корпоративной спартакиады.

Работники компании также участвовали и занимали призовые места в таких конкурсах, как «Лучший по профессии» и «Роснефть зажигает звезды».

Для подготовки молодых кадров в рязанской школе №43 набрали второй «Роснефть-класс». За год производственную практику в РНПК прошли 65 студентов ведущих инженерно-технических вузов России.

В 2017 году базовая кафедра «Химическая технология» РГРТУ выпустила 21 бакалавра, больше половины из которых пришли работать на нефтезавод. В прошлом году кафедра также приступила к подготовке магистров.