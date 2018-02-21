ДТП у «Барса на Московском» попало на видео

В центре Рязани столкнулись два автомобиля. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Авария произошла на Московском шоссе у ТЦ «Барс» в среду, 21 февраля. Lada Kalina, ехавшая по Московскому шоссе в сторону площади Победы, столкнулась с иномаркой, выезжающей от «Барса».
На место происшествия приехала «скорая», в аварии пострадала женщина.
Из-за ДТП около торгового центра и на Московском шоссе образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока составляет не более пяти километров в час.
Информация о произошедшем уточняется.