Завершился очередной этап спартакиады ГК «Автоимпорт»

В выходные, 17-78 февраля, прошел очередной турнир в рамках спартакиады
В турнире участвовали восемь команд от разных подразделений и дивизионов автомобильного холдинга. Мужчины проходили дистанцию в 2,5 км, женщины — в 1 км.
«В очередной раз участники показали хорошую физическую подготовку и боевой дух», — отметили организаторы.
В личном зачете среди женщин призовые места заняли:
- Мария Кондрашова;
- Полина Гречищева;
- Анна Ковалькова;
Среди мужчин:
- Андрей Арсеньев;
- Игорь Пустынцев;
- Александр Черноусиков.