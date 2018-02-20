Вторая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Проба «Б», взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. Об этом заявила делегация «Олимпийские атлеты из России», передает «Интерфакс».
Пробу вскрыли в понедельник, 19 февраля.
«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», — отмечается в заявлении.
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