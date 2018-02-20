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14:46, 20 февраля 2018 1 525
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Вторая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Вторая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Проба «Б», взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. Об этом заявила делегация «Олимпийские атлеты из России», передает «Интерфакс».

Пробу вскрыли в понедельник, 19 февраля.

«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», — отмечается в заявлении.

Ранее антидопинговое подразделение спортивного арбитража в Лозанне начало производство в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого, которого заподозрили в допинге.

Напомним, 13 февраля Крушельницкий в паре с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали «бронзу» в дабл-миксте. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории российского керлинга.


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