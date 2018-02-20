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11:22, 20 февраля 2018 1 116
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В Рязанском райцентре загорелась единственная «Пятерочка»

В Рязанском райцентре загорелась единственная «Пятерочка»

В Ермиши загорелся единственный магазин «Пятерочка». Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел утром во вторник, 20 февраля. Загорелось подсобное помещение магазина.

Огонь ликвидировали, причины произошедшего выясняются.

Фото ИД «Пресса»


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