В рязанском «Фотодоме» открылась первая выставка

Во вторник, 20 февраля, рязанский «Фотодом» открыл свои двери для посетителей. В нем прошла презентация выставки члена регионального Союза фотохудожников России Владимира Кованова «Человек с объективом».

Директор музейно-выставочного центра Виктория Филиппова рассказала, что «Фотодом» открыли спустя год активной подготовки. До этого организаторам приходилось работать на разных площадках, включая улицу и остановочные комплексы: «Сегодня мы делаем первую крупную выставку у себя дома. Поверьте, мы очень сильно потрудились для того, чтобы эта выставка прошла достойно и в достойных стенах».

«С этого дня все выставки будут проводиться на двух основных площадках: здесь и в библиотеке имени Есенина», — добавила Филиппова.

Экспозицию «Человек с объективом» подготовили родственники и друзья Владимира Кованова. Сам автор ушел из жизни в 2017 году. Публике представили около 130 работ, которые вошли в семь тематических циклов: «Масленица», «Материнство», «Гербарий», «Уездный город», «Симпатичные люди», «Я остаюсь», «Портреты», «Эксперименты».

Рязанский фотограф Андрей Карев открыл выставку воспоминаниями об авторе: «Володя очень быстро прошел путь от фотографа-бытовика до корреспондента многих рязанских газет и до настоящего фотохудожника. Хотя вот это слово „фотохудожник“ он очень не любил. Просил всегда называть его фотографом».

Церемонию открытия экспозиции посетили близкие, друзья и коллеги Кованова. Говоря о цикле фотографий «Я остаюсь» Андрей Карев назвал сделанные снимки «подвигом»: «Они действительно потрясающие. Я считаю, что ничего подобного в нашей рязанской жанровой фотографии, репортажной, не было и нет. Но без всяких скидок, что Володя сам болел, это очень и очень сильная работа».

Владимир Кованов родился в 1958 году. Преподавал в Рязанском художественном училище основы фотоискусства, был членом народного фотоклуба «Ока», Рязанского отделения Союза фотохудожников России, автором более десяти персональных выставок.

Экспозицию можно посетить до конца марта с 10:00 до 19:00 в МВЦ «Фотодом» по адресу: улица Почтовая, дом № 58. Вход свободный.