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17:19, 20 февраля 2018 882

В Рязани выберут самую красивую представительницу радиоэлектронной промышленности

В Рязани выберут самую красивую представительницу радиоэлектронной промышленности

В Рязани выберут самую красивую представительницу радиоэлектронной промышленности. Конкурс «Краса завода» организует АО «ГРПЗ» по инициативе Молодежного центра завода.

В 2018 году, когда АО «ГРПЗ» отмечает свое столетие, у конкурса также юбилейная дата — он проводится в десятый раз.

В нем участвуют девять представительниц следующих промышленных предприятий Рязани: АО «Государственный Рязанский приборный завод», ПАО завод «Красное знамя», АО «Рязанский Радиозавод», АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» и АО «360 авиационный ремонтный завод».

Для получения короны девушкам предстоит пройти пять испытаний: «Визитка», «Интеллектуальный конкурс», «Творческий конкурс», «Коллективный танцевальный номер» и «Дефиле в вечерних платьях».

В состав жюри войдут руководители промышленных предприятий города, представители правительства Рязанской области и профсоюза.

Кроме того, одна из девушек получит звание «Мисс зрительских симпатий». Победительницу в этой номинации определят с помощью голосования. Поддержать понравившуюся участницу можно по ссылке.

Голосование продлится до 18:00 среды, 21 февраля.


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