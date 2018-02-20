Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:32, 20 февраля 2018 1 127
 0    0

В Рязани начали разыскивать пропавшую в декабре 48-летнюю женщину

В Рязани начали разыскивать пропавшую в декабре 48-летнюю женщину

В Рязани начали разыскивать пропавшую в декабре 48-летнюю Раису Осипову (Калину). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

О женщине ничего неизвестно с 24 декабря 2017 года. Отмечается, что она нуждается в медпомощи и может находиться в любом городе.

Приметы: рост 150-155 см, телосложение полное, волосы черные с сединой, глаза зеленые. Была одета: куртка серая с рисунком, шапка бордовая, джинсы темно-синие, кофта черная с белым.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, попросили звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, 02, 102.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:11, 20 февраля 2018
В Рязани исчез мужчина после перестрелки со знакомым
12:02, 20 февраля 2018
В Рязанской области производили поддельные «Хеннеси» и «Джек Дэниелс». Видео
11:52, 20 февраля 2018
В Рязани ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Великанова
10:53, 20 февраля 2018
Школа программирования «Алгоритмика» пригласила юных рязанцев на бесплатный мастер-класс
10:26, 20 февраля 2018
«Сознательному малышу». Любимов вручил первую в Рязани выплату за первенца
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
47 минут назад
Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Вместе с добровольцами она некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 49 870
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 29 770
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 105
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 23 436
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 15
15:00, 11 февраля 2018 23 262
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум