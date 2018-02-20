В Рязани начали разыскивать пропавшую в декабре 48-летнюю женщину

В Рязани начали разыскивать пропавшую в декабре 48-летнюю Раису Осипову (Калину). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О женщине ничего неизвестно с 24 декабря 2017 года. Отмечается, что она нуждается в медпомощи и может находиться в любом городе.
Приметы: рост 150-155 см, телосложение полное, волосы черные с сединой, глаза зеленые. Была одета: куртка серая с рисунком, шапка бордовая, джинсы темно-синие, кофта черная с белым.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, попросили звонить по телефонам