Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:54, 20 февраля 2018 1 107
 0    0

В Клепиковском районе поймали убивших лося браконьеров 2

В Клепиковском районе поймали убивших лося браконьеров

В Клепиковском районе поймали убивших лося браконьеров. Об этом пишет издательство «Пресса».

Инцидент произошел рядом с селом Алексеево Рязанской области. О том, что в лесном массиве Часловского охотхозяйства убили и разделали лося в дежурную часть сообщили егери.

На место выехала оперативная группа, которая обнаружила следы преступления.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Браконьеров нашли меньше, чем за сутки, в их домах обнаружили ружья, снегоходы и мясо животного.

Злоумышленникам грозит выплата ущерба государству в размере 400 тысяч рублей. Помимо этого, суд определит меру наказания: штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительных работы до двух лет, либо лишение свободы на этот же срок.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
15:54, 20 февраля 2018
В Клепиковском районе поймали убивших лося браконьеров 2
15:28, 20 февраля 2018
Рязанцев предупредили о резком похолодании
14:14, 20 февраля 2018
В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -20 градусов
11:38, 20 февраля 2018
В Дашково-Песочне снова протестировали качество воздуха
13:26, 19 февраля 2018
Во вторник в Рязанской области похолодает до -9 градусов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
13 часов назад
Хоккеисты «Рыбного» и «Мещеры» встретились на «Студеном льду» в Гусе-Железном

Хоккеисты «Рыбного» и «Мещеры» встретились на «Студеном льду» в Гусе-Железном

Предложение от регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова принял игрок «Мещеры» Иван Бахилов.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 50 215
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 30 126
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 166
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 24 085
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 16
15:00, 11 февраля 2018 23 361
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум