В Клепиковском районе поймали убивших лося браконьеров. Об этом пишет издательство «
Инцидент произошел рядом с селом Алексеево Рязанской области. О том, что в лесном массиве Часловского охотхозяйства убили и разделали лося в дежурную часть сообщили егери.
На место выехала оперативная группа, которая обнаружила следы преступления.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Браконьеров нашли меньше, чем за сутки, в их домах обнаружили ружья, снегоходы и мясо животного.
Злоумышленникам грозит выплата ущерба государству в размере 400 тысяч рублей. Помимо этого, суд определит меру наказания: штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительных работы до двух лет, либо лишение свободы на этот же срок.