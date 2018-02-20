В Канищеве сбили 57-летнего рязанца

На улице Интернациональная около дома №7а сбили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло утром в понедельник, 19 февраля. 39-летний житель Александро-Невского района на «двенадцатой», двигаясь со стороны улицы Станкозаводская в сторону улицы Княжье поле, сбил 57-летнего рязанца, который, по предварительной информации, пересекал дорогу не по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешехода доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.