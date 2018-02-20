В ДТП в Захаровском районе пострадал водитель опрокинувшейся иномарки

В ДТП в Захаровском районе пострадал водитель автомобиля SsangYong Kyron. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
По предварительной информации, столкновение «ГАЗели» и внедорожника марки SsangYong произошло на 249-м километре трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. Водитель грузовика не выбрал безопасный интервал движения и совершил боковое столкновение с иномаркой под управлением 28-летнего рязанца.
В результате аварии SsangYong съехал в кювет и опрокинулся. Водителю внедорожника оказали медпомощь на месте аварии.
Напомним, столкновение автомобилей