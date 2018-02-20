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9:35, 20 февраля 2018 477
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В Александро-Невском закончили строительство новой школы

В Александро-Невском закончили строительство новой школы

В Александро-Невском закончили строительство новой школы на 250 мест. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

На строительство школы выделили более 174 млн рублей. Предполагается, что первый звонок в школе прозвенит 5 марта, за парты сядут 264 ученика. Отмечается, что объект «возвели в рекордно короткие сроки».

На первом этаже новой начальной школы расположены вестибюль, гардероб, спортзал с раздевалками и душевыми, столовая на 90 мест, медблок и помещение охраны, зимний сад, кабинет логопеда, пять классных комнат. На втором этаже находятся актовый зал на 129 мест, библиотечный центр, комната психологической разгрузки, класс информатики, пять классных комнат, комната релаксации, игровая, кабинет психолога.

На прилегающей территории оборудуют площадки для подвижных игр, гимнастики, баскетбола, волейбола, беговую дорожку и зону для торжественных линеек. Кроме того, у школы разобьют клумбы, посадят деревья и кустарники.


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