Старт онлайн-продаж алкоголя предложили перенести на 2019 год

Минфин предложил начать продажу алкоголя в интернете с 1 января 2019 году. Об этом следует из версии законопроекта, опубликованном на портале проектов номративных правовых актов.
Предлагается легализовать в течение 2019 года продажу онлайн вина и шампанского с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), а также пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Другие вина и крекий алкоголь предложили продвать с 2020 года.
В 2019 году продавать алкоголь в интернете смогут только производители и оптовые компании. Розница сможет начать онлайн-продажи алкоголя только с 2022 года.
Для торговли алкоголем в интернете организуют специальную доменную зону
Ранее сообщалось, что онлайн-продажи алкоголя стартуют с 2018 года.