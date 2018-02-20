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10:16, 20 февраля 2018 1 346
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Старт онлайн-продаж алкоголя предложили перенести на 2019 год

Старт онлайн-продаж алкоголя предложили перенести на 2019 год

Минфин предложил начать продажу алкоголя в интернете с 1 января 2019 году. Об этом следует из версии законопроекта, опубликованном на портале проектов номративных правовых актов.

Предлагается легализовать в течение 2019 года продажу онлайн вина и шампанского с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), а также пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Другие вина и крекий алкоголь предложили продвать с 2020 года.

В 2019 году продавать алкоголь в интернете смогут только производители и оптовые компании. Розница сможет начать онлайн-продажи алкоголя только с 2022 года.

Для торговли алкоголем в интернете организуют специальную доменную зону ЕГАИС. Оплатить заказ смогут только совершеннолетние.

Ранее сообщалось, что онлайн-продажи алкоголя стартуют с 2018 года.


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