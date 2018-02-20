Школа программирования «Алгоритмика» пригласила юных рязанцев на бесплатный мастер-класс

В Рязани открывается международная школа программирования для детей от 7 до 12 лет «Алгоритмика». С помощью собственной IT-платформы в школе выстраивают индивидуальное обучение для детей, что позволяет им максимально эффективно усваивать информацию.
По мнению экспертов из Global Education Futures и WorldSkills Russia, одно из умений, необходимых человеку в XXI веке, — цифровая грамотность. «Про владение компьютерными программами уже редко спрашивают в резюме. Это стало таким же необходимым умением, как читать и писать. Опираясь на эти вызовы современности, „Алгоритмика“ строит свою образовательную систему», — рассказали в школе.
На занятиях юные рязанцы будут изучать основы программирования в интерактивной форме, создавать собственные компьютерные игры и анимацию. В программе «Алгоритмики» используют подход смешанного обучения (blended learning), который комбинирует занятия в классе с учителем и индивидуальную работу в онлайн-системе.
«Это помогает детям получить знания и практические навыки алгоритмического мышления. А также лучше понять работу новых технологий», — отметили специалисты.
В «Алгоритмике» обучаются десять тысяч детей в 37 городах России и зарубежных странах, включая Казахстан, Азербайджан, Австралию и Кипр. Теперь школу открыли и в Рязани.
24 и 25 февраля «Алгоритмика» проведет заключительные в этом полугодии бесплатные мастер-классы. Записаться на них можно на