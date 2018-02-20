Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:53, 20 февраля 2018 1 005

Школа программирования «Алгоритмика» пригласила юных рязанцев на бесплатный мастер-класс

Школа программирования «Алгоритмика» пригласила юных рязанцев на бесплатный мастер-класс

В Рязани открывается международная школа программирования для детей от 7 до 12 лет «Алгоритмика». С помощью собственной IT-платформы в школе выстраивают индивидуальное обучение для детей, что позволяет им максимально эффективно усваивать информацию.

По мнению экспертов из Global Education Futures и WorldSkills Russia, одно из умений, необходимых человеку в XXI веке, — цифровая грамотность. «Про владение компьютерными программами уже редко спрашивают в резюме. Это стало таким же необходимым умением, как читать и писать. Опираясь на эти вызовы современности, „Алгоритмика“ строит свою образовательную систему», — рассказали в школе.

На занятиях юные рязанцы будут изучать основы программирования в интерактивной форме, создавать собственные компьютерные игры и анимацию. В программе «Алгоритмики» используют подход смешанного обучения (blended learning), который комбинирует занятия в классе с учителем и индивидуальную работу в онлайн-системе.

«Это помогает детям получить знания и практические навыки алгоритмического мышления. А также лучше понять работу новых технологий», — отметили специалисты.

В «Алгоритмике» обучаются десять тысяч детей в 37 городах России и зарубежных странах, включая Казахстан, Азербайджан, Австралию и Кипр. Теперь школу открыли и в Рязани.

24 и 25 февраля «Алгоритмика» проведет заключительные в этом полугодии бесплатные мастер-классы. Записаться на них можно на сайте или по телефону +7 (920) 996-71-97.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:11, 20 февраля 2018
В Рязани исчез мужчина после перестрелки со знакомым
12:02, 20 февраля 2018
В Рязанской области производили поддельные «Хеннеси» и «Джек Дэниелс». Видео
11:52, 20 февраля 2018
В Рязани ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Великанова
10:53, 20 февраля 2018
Школа программирования «Алгоритмика» пригласила юных рязанцев на бесплатный мастер-класс
10:26, 20 февраля 2018
«Сознательному малышу». Любимов вручил первую в Рязани выплату за первенца
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
47 минут назад
Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Вместе с добровольцами она некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 49 870
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 29 771
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 105
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 23 436
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 15
15:00, 11 февраля 2018 23 262
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум