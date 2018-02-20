С начала зимы в Рязани вывезли 67 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили на
В ночь на вторник, 20 февраля, 90 единиц техники вывезли с улиц Ленина, Свободы, Полонского, Радищева, Николодворянской, Соборной, Праволыбедской, Интернациональной, Горького, Почтовой, Советской Армии, Первомайского проспекта, а также площадей Ленина и 50 лет Октября порядка 1200 кубометров снега.
В частности, на уборку городских территорий выходили 11 самосвалов, пять погрузчиков, четыре трактора, четыре грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью — 24 пескоразбрасывателя.
Для организации ручной уборки тротуаров и общественный пространств привлекли более 90 рабочих.