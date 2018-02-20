Рязанский парк пополнили десятью снегоуборочными машинами. Об этом сообщили на
Ключи от шести комбинированных дорожных машин и четырех тракторов для уборки тротуаров и пешеходных зон вручил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.
Таким образом, в парке МБУ «ДБГ» насчитывается 124 единицы техники для содержания городских территорий.
Поступившие 20 февраля машины вышли на работы в этот же день. С их приобретением дирекция благоустройства города сможет организовать уборку одновременно во всех четырех районах Рязани.
Как отметил Карабасов, пополнение автопарка тракторами МТЗ «позволит обеспечить надлежащее содержание тротуаров областного центра и комфорт горожан». По его словам, очистка тротуаров от наледи будет продолжена в ежедневном режиме до тех пор, «пока не будут убраны не только центральные, но и периферийные улицы».