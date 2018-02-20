Рязанские спасатели «потушили» пожар в здании Росгвардии. Фото

Рязанские спасатели провели учения по ликвидации пожара. Об этом сообщили на сайте регионального
Тренировка прошла во вторник, 20 февраля, в административном здании Росгвардии.
Условный пожар начался в кабинете на третьем этаже четырехэтажного здания, часть сотрудников были заблокированы огнем на третьем этаже и просили о помощи. Пожарные немедленно приступили к спасению людей при помощи автолестницы и ликвидации условного возгорания.
По словам начальника караула пожарно-спасательной части №1 Николая Егрищина, главной задачей прибывшего подразделения было спасение людей. «На момент прибытия к месту условного пожара администрацией объекта уже была организована эвакуация, все сотрудники были своевременно выведены на безопасное расстояние, — сообщил Николай Егрищин, — Еще одного сотрудника, который по замыслу тренировки не смог покинуть здание самостоятельно, мы спасали при помощи автолестницы».