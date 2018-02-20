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22:36, 20 февраля 2018 236
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Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев январского ДТП

Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев январского ДТП

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего месяц назад на 188 километре трассы М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 20 января 2018 года в 00:45. 32-летний житель Ульяновской области, управляя «ГАЗелью», столкнулся с «десяткой», за рулем которого был 58-летний житель Саратовской области.

В результате ДТП водитель легковушки и его 55-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номеру телефона: (4912) 25-65-59 или по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом № 10, кабинет 211.


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