Рязанские автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев январского ДТП

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего месяц назад на 188 километре трассы М-5. Об этом сообщила
ДТП произошло 20 января 2018 года в 00:45. 32-летний житель Ульяновской области, управляя «ГАЗелью», столкнулся с «десяткой», за рулем которого был 58-летний житель Саратовской области.
В результате ДТП водитель легковушки и его 55-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение.
Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номеру телефона: (4912) 25-65-59 или по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом № 10, кабинет 211.