Первый канал опроверг слухи об уходе Екатерины Андреевой из программы «Время». Ведущая временно покинет эфир на европейской «орбите», передает «
В понедельник, 19 февраля, заработала новая студия программы с временным ведущим Кириллом Клейменовым, который курировал запуск новой технологии.
«Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах», — отметила глава пресс-службы Первого канала Лариса Крымова.
Отмечается, что Андреева и Елисеев вернутся на европейскую «орбиту» после того, как «освоят новые возможности студии».
Ранее ряд СМИ сообщил об уходе Андреевой из программы, которую она ведет уже более 20 лет.