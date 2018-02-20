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8:59, 20 февраля 2018 301
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Первый канал опроверг слухи об уходе Екатерины Андреевой из программы «Время» 1

Первый канал опроверг слухи об уходе Екатерины Андреевой из программы «Время»

Первый канал опроверг слухи об уходе Екатерины Андреевой из программы «Время». Ведущая временно покинет эфир на европейской «орбите», передает «Интерфакс».

В понедельник, 19 февраля, заработала новая студия программы с временным ведущим Кириллом Клейменовым, который курировал запуск новой технологии.

«Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах», — отметила глава пресс-службы Первого канала Лариса Крымова.

Отмечается, что Андреева и Елисеев вернутся на европейскую «орбиту» после того, как «освоят новые возможности студии».

Ранее ряд СМИ сообщил об уходе Андреевой из программы, которую она ведет уже более 20 лет.


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