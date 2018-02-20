Во вторник, 20 февраля, сенатор от Рязанской области Олег Ковалев поучаствовал в парламентских слушаниях Госдумы, которые посвятили теме «новых законодательных механизмов финансирования жилищного строительства».
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«Это будет коренное изменение в строительстве и продаже жилья. Он избавит страну от обманутых дольщиков», — отметил сенатор.
По его словам, формулировка закона, который уже прошел первое чтение, предусматривает завершение перехода на новую схему финансирования в течение трех лет. В течение этого периода жилье будет достраиваться, в том числе, и по старым схемам.
«Контролировать финансовую сторону будут банки, так как они будут выдавать кредиты, государственные строительные органы проконтролируют качество строительства», — заявил Ковалев. Он отметил, что с рынка застройщиков будут уходить лишь те компании, которые создаются с «целью быстрой наживы».
«С переходом на новое законодательство цены на жилье увеличатся незначительно. Компенсируется возможное подорожание жилья снижением ставок на ипотеку, но у жителей будет стопроцентная гарантия в получении квартир», — заключил Ковалев.