Во вторник, 20 февраля, состоялось заседание правительства Рязанской области. Об этом сообщили на
Николай Любимов отметил, что наступает время заключения контрактов в разных сферах, особенно это связано со строительством и ремонтом автодорог.
Глава региона поручил начальнику главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области Владимиру Самохвалову и министру транспорта и автомобильных дорог региона Андрею Савичеву проконтролировать реализацию заключенных контрактов.
«Договоры на ремонт, капитальный ремонт, содержание нужно заключить вовремя, чтобы не уходить с дорожными работами в осень. Контроль должен быть обеспечен как визуально, так и с использованием технических средств. Об этом надо позаботиться заранее», — подчеркнул Губернатор.
По словам губернатора, к контрольным мероприятиям необходимо привлекать и население: «Добровольцев у нас много. Они должны знать, куда сообщать о выявленных нарушениях».