Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:46, 20 февраля 2018 1 547
 1    0

Надо обеспечить строжайший контроль за ремонтом дорог — Любимов

Надо обеспечить строжайший контроль за ремонтом дорог — Любимов

Во вторник, 20 февраля, состоялось заседание правительства Рязанской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Николай Любимов отметил, что наступает время заключения контрактов в разных сферах, особенно это связано со строительством и ремонтом автодорог.

Глава региона поручил начальнику главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области Владимиру Самохвалову и министру транспорта и автомобильных дорог региона Андрею Савичеву проконтролировать реализацию заключенных контрактов.

«Договоры на ремонт, капитальный ремонт, содержание нужно заключить вовремя, чтобы не уходить с дорожными работами в осень. Контроль должен быть обеспечен как визуально, так и с использованием технических средств. Об этом надо позаботиться заранее», — подчеркнул Губернатор.

По словам губернатора, к контрольным мероприятиям необходимо привлекать и население: «Добровольцев у нас много. Они должны знать, куда сообщать о выявленных нарушениях».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:52, 20 февраля 2018
В среду на четырех улицах Горрощи отключат свет
19:29, 20 февраля 2018
Рязанский парк пополнили десятью снегоуборочными машинами 1
17:13, 20 февраля 2018
В среду на двух улицах Кального отключат воду
13:46, 20 февраля 2018
Надо обеспечить строжайший контроль за ремонтом дорог — Любимов
11:32, 20 февраля 2018
С начала зимы в Рязани вывезли 67 тысяч кубометров снега
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
13 часов назад
Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Вместе с добровольцами она некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 50 215
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 30 126
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 166
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 24 085
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 16
15:00, 11 февраля 2018 23 361
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум