«Сознательному малышу». Любимов вручил первую в Рязани выплату за первенца

В Рязани выдали первую выплату за первенца. Во вторник, 20 февраля, губернатор Николай Любимов торжественно вручил сертификат семье Клименко на ежемесячную выплату за первого ребенка.
«Первенец — это не только радость для вас, но и забота всего государства. Надеюсь, эта выпалата повысит демографическую ситуацию в стране и регионе», — отметил глава региона.
Любимов пожелал родителям, чтобы ребенок рос здоровым, крепким и радовал их. Кроме того, он предложили молодой семье «задуматься о следующем малыше».
Дмитрий и Виктория Клименко отметили, что выплата стала приятной помощью от государства. «Мы переживали, что ребенок может появиться до 2018 года, но сын Иван проявил сознательность и родился 5 января», — сказала молодая мама.
Как рассказал министр соцзащиты и труда Валерий Емец, пособие в размере 9 215 рублей будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится полтора года.
Отметим, что в Рязанской области пособие уже назначено 28 семьям, а 25 — уже получили первую выплату.