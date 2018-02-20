Спорткомплекс в рязанском Лесопарке защитят экранами от проезжающих по мосту машин

Во вторник, 19 февраля, в Рязанском дворце детского творчества состоялись слушания по благоустройству трех парковых зон в Советском районе. Напомним, в 2018 году был отобран список из 12 парков каждого района Рязани, которые будут обустроены по программе «Комфортная городская среда».

В ходе обсуждений, жители Советского района высказали свои пожелания относительно благоустройства Лесопарка, Верхнего городского сада и Лыбедского бульвара.

Данная тема вызвала негодование у жителя микрорайона Кальное, который выступил с вопросом о создании сквера рядом с его домом: «У нас одни дома вокруг строятся. У нас негде погулять. Нам говорят, что в шаговой доступности Лесопарк. Хорошо, я дойду туда, но как бабушка дойдет, которой 80 лет? И дети также маленькие. Им нужно пройти три перекрестка». По мнению представителей администрации, обеспечение территории инфраструктурой и зелеными зонами должно быть на совести застройщика.

Согласно плану развития территорий, в каждом из обсуждаемых парков будет проведена реконструкция дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм (декоративные скамьи, урны), устройство клумб, цветников с многолетними растениями. В Верхнем городском саду будет реконструирована входная группа со стороны улицы Свободы.

Был затронут вопрос создания сквозного прохода под мостом на улице Ленина. По словам организаторов, на данный момент решается, кто и как будет проводить строительные работы: это будет либо бурение, либо возведение нового моста.

Особое внимание уделили вопросу обустройства Лесопарка. Там планируется организовать центр уличного спорта « Под мостом » общей вместимостью до двух тысяч человек. Разработчики рассказали, что он будет состоять из семи площадок. Зимой футбольные и баскетбольные площадки будут превращаться в катки. Все пространство над территорией лесопарка, где проходит окружная дорога, планируется закрыть специальными шумо- и пыленепроницаемыми ограждениями. В ходе слушаний прозвучало предложение сделать территорию Лесопарка пешеходной зоной, чтобы исключить любое передвижение транспорта. Также горожане повторно высказались за установку качественного освящения для прогулок в вечернее время.

Организаторы напомнили, что все предложения рязанцев будут собирать до 1 марта. 18 марта каждый желающий сможет проголосовать за понравившийся окончательный проект благоустройства парка.

Общественные слушания будут проводиться по всем 12-ти объектам в каждом районе Рязани: