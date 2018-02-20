Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:49, 20 февраля 2018 1 868
 1    0

Спорткомплекс в рязанском Лесопарке защитят экранами от проезжающих по мосту машин 1

Спорткомплекс в рязанском Лесопарке защитят экранами от проезжающих по мосту машин

Во вторник, 19 февраля, в Рязанском дворце детского творчества состоялись слушания по благоустройству трех парковых зон в Советском районе. Напомним, в 2018 году был отобран список из 12 парков каждого района Рязани, которые будут обустроены по программе «Комфортная городская среда».

В ходе обсуждений, жители Советского района высказали свои пожелания относительно благоустройства Лесопарка, Верхнего городского сада и Лыбедского бульвара.

Данная тема вызвала негодование у жителя микрорайона Кальное, который выступил с вопросом о создании сквера рядом с его домом: «У нас одни дома вокруг строятся. У нас негде погулять. Нам говорят, что в шаговой доступности Лесопарк. Хорошо, я дойду туда, но как бабушка дойдет, которой 80 лет? И дети также маленькие. Им нужно пройти три перекрестка». По мнению представителей администрации, обеспечение территории инфраструктурой и зелеными зонами должно быть на совести застройщика.

Согласно плану развития территорий, в каждом из обсуждаемых парков будет проведена реконструкция дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм (декоративные скамьи, урны), устройство клумб, цветников с многолетними растениями. В Верхнем городском саду будет реконструирована входная группа со стороны улицы Свободы.

Был затронут вопрос создания сквозного прохода под мостом на улице Ленина. По словам организаторов, на данный момент решается, кто и как будет проводить строительные работы: это будет либо бурение, либо возведение нового моста.

Особое внимание уделили вопросу обустройства Лесопарка. Там планируется организовать центр уличного спорта «Под мостом» общей вместимостью до двух тысяч человек. Разработчики рассказали, что он будет состоять из семи площадок. Зимой футбольные и баскетбольные площадки будут превращаться в катки. Все пространство над территорией лесопарка, где проходит окружная дорога, планируется закрыть специальными шумо- и пыленепроницаемыми ограждениями. В ходе слушаний прозвучало предложение сделать территорию Лесопарка пешеходной зоной, чтобы исключить любое передвижение транспорта. Также горожане повторно высказались за установку качественного освящения для прогулок в вечернее время.

Организаторы напомнили, что все предложения рязанцев будут собирать до 1 марта. 18 марта каждый желающий сможет проголосовать за понравившийся окончательный проект благоустройства парка.

Общественные слушания будут проводиться по всем 12-ти объектам в каждом районе Рязани:

  • в среду, 21 февраля, в 18:00 — Рязанский Дворец молодежи;
  • в понедельник, 26 февраля, в 18:30 — Детская школа искусств №4;
  • во вторник, 27 февраля, в 18:00 — кинотеатр «Октябрь»;
  • в среду, 28 февраля, в 18:00 — ДК «Приокский».

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:28, 20 февраля 2018
В Рязанском районе открылась первая в России синагога в колонии
20:59, 20 февраля 2018
Рязанское училище ВДВ стало гвардейским 1
19:03, 20 февраля 2018
Новый закон избавит страну от обманутых дольщиков — Ковалев
18:49, 20 февраля 2018
Спорткомплекс в рязанском Лесопарке защитят экранами от проезжающих по мосту машин 1
18:03, 20 февраля 2018
Следователи возбудили дело из-за пропажи рязанца после перестрелки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Автоимпорт» на масленичных гуляниях накормил рязанцев полевой кашей

«Автоимпорт» на масленичных гуляниях накормил рязанцев полевой кашей

В развлекательную программу вошли конкурсы, в которых участвовали не только дети, но и их родители.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 50 215
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 30 126
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 166
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 24 085
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 16
15:00, 11 февраля 2018 23 361
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум