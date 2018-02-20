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10:18, 20 февраля 2018 1 141

Компания «Ризур» представила свои разработки на выставке в Египте. Видео

Компания «Ризур» представила свои разработки на выставке в Египте. Видео

Компания «Ризур» представила свое оборудование и новейшие разработки в Египте. Выставка EGYPS-2018 проходила в Каире с 11 по 14 февраля.

В рамках мероприятия обсудили выход продукции «Ризур» на рынок стран Северной Африки. «Прошли переговоры на тему поставок в Египет оборудования: смотровых фонарей Ризур-вип, шкафов для КИП Ризурбокс, сигнализаторов уровня Ризур-900, байпасных уровнемеров и других», — рассказали в компании.

В EGYPS-2018 участвовали представители более 400 компаний-экспонентов. «В рамках выставки прошло более 25 технических и стратегических сессий-конференции по различным аспектам активно растущего североафриканского нефтегазового сектора», — говорится в сообщении.


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