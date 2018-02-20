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12:56, 20 февраля 2018 328
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Карабасов поднялся в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО

Карабасов поднялся в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО

По итогам января и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов занял пятое место из восьми в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За два месяца Карабасов поднялся на одну позицию.

Глава Рязани Владислав Фролов опустился на 14-ю позицию, потеряв два места.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 43,3 тысячи СМИ.


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