Карабасов поднялся в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО

По итогам января и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов занял пятое место из восьми в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За два месяца Карабасов поднялся на одну позицию.
Глава Рязани Владислав Фролов опустился на 14-ю позицию, потеряв два места.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 43,3 тысячи СМИ.