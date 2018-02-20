Автоинспекторы ищут очевидцев аварии со сбитой в Канищеве пенсионеркой. Об этом сообщили на сайте регионального
ДТП произошло 18 сентября 2017 года в 20:50 рядом с домом №16 по улице Интернациональной. 25-летний житель Рязани за рулем Lada Granta наехал на переходящую дорогу 65-летнюю пенсионерку.
В результате пешехода госпитализировали.
Всех, кто распологает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефону: 29-95-88 или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет №208.