За месяц в ГИБДД возбудили более 50 дел из-за снега на рязанских дорогах

За январь 2018 года в региональном управлении ГИБДД возбудили более 50 дел об административных правонарушениях. К ответственности привлекли собственников дорог, которые не чистили улицы от снега, сообщила
«Дорожные службы обязаны вовремя реагировать на изменение погодных условий, ухудшение качества дорожного покрытия и предпринимать все необходимые меры по обеспечению безаварийного движения транспорта», — отметили автоинспекторы.
При этом за сутки, 31 января — 1 февраля, сотрудники ГИБДД возбудили 22 дела из-за нарушения правил содержания улично-дорожной сети зимой. Должностным и юридическим лицам выдали 40 предписаний на устранение недостатков.
«В том числе в Рязани возбуждено шесть административных дел за образование снежных валов на пешеходных переходах и одно дело за несвоевременную уборку снега на улице Яхонтова. Проверочные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.