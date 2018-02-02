Рязанцев пригласили пройти экспресс-диагностику здоровья

В пятницу, 2 февраля, рязанцы смогут пройти экспресс-диагностику здоровья. Работу мобильную площадки службы медпрофилактики регионального минздрава организуют на базе ТРЦ «М-5 Молл», сообщили RZN.info в Центре здоровья ОКБ.
В порядке живой очереди с 15:00 до 18:00 все желающие смогут пройти следующие обследования: кардиовизор, спирометрия, пульсоксиметрия, определение СО в выдыхаемом воздухе, определение уровня глюкозы и холестерина, измерение артериального давления, оформление индивидуальной карты здорового образа жизни.
Рязанцем необходимо иметь при себе полис, паспорт и СНИЛС.