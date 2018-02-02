Прилуцкий прокомментировал скандалы в рязанской ОКБ

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий прокомментировал RZN.info скандалы в ОКБ.
По его словам, был проведен мониторинг обращений граждан по поводу качества оказания медицинской помощи за период 2015—2017 годов, который показал, что количество жалоб ежегодно увеличивается на 30%.
Рязанцы также отмечали многочисленные нарушения правил этики в отношении пациентов и их родственников. Поэтому было принято решение о кадровых изменениях административного состава больницы и персонального состава главных внештатных специалистов минздрава.
Прилуцкий отметил что главврачом в ОКБ
Он заявил, что с понедельника, 5 февраля, минздрав по просьбе главврача проведет в больнице комплексную проверку по качеству и безопасности медицинской деятельности.
«Аудит организуется с тем, чтобы выявить слабые стороны в прежней организации работы и устранить нарушения, допущенные предыдущим руководством лечебного учреждения», — отметил глава регионального минздрава.
Напомним, ранее в сети появилось
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