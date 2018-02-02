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14:32, 2 февраля 2018 3 875
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Прилуцкий прокомментировал скандалы в рязанской ОКБ 1

Прилуцкий прокомментировал скандалы в рязанской ОКБ

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий прокомментировал RZN.info скандалы в ОКБ.

По его словам, был проведен мониторинг обращений граждан по поводу качества оказания медицинской помощи за период 2015—2017 годов, который показал, что количество жалоб ежегодно увеличивается на 30%.

Рязанцы также отмечали многочисленные нарушения правил этики в отношении пациентов и их родственников. Поэтому было принято решение о кадровых изменениях административного состава больницы и персонального состава главных внештатных специалистов минздрава.

Прилуцкий отметил что главврачом в ОКБ назначили «молодого и грамотного специалиста в области практического здравоохранения». «Сейчас на него возложены большие надежды по улучшению ситуации в ОКБ», — заявил министр.

Он заявил, что с понедельника, 5 февраля, минздрав по просьбе главврача проведет в больнице комплексную проверку по качеству и безопасности медицинской деятельности.

«Аудит организуется с тем, чтобы выявить слабые стороны в прежней организации работы и устранить нарушения, допущенные предыдущим руководством лечебного учреждения», — отметил глава регионального минздрава.

Напомним, ранее в сети появилось видео, где пациент ОКБ лежит в луже крови.

Позже рязанец рассказал о поборах и тараканах в больнице. Хубезов прокомментировал сообщение и рассказал о «систематической борьбе» с насекомыми.


© RZN.info

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