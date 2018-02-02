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11:17, 2 февраля 2018 2 085
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Главврач рязанской ОКБ рассказал о «систематической борьбе» с тараканами

Главврач рязанской ОКБ рассказал о «систематической борьбе» с тараканами

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Главврач рязанской ОКБ рассказал RZN.info о «систематической борьбе» с тараканами.

Дмитрий Хубезов отметил, что будет проведена проверка: «Нужно узнать, о каком отделении идет речь». Он рассказал, что в пятницу, 2 февраля, в больнице началась генеральная дезинсекция, которую проводят два раза в год.

Кроме того, в больнице создали специальную службу, которая ежедневно травит тараканов по заявкам сотрудников отделений. В каждой палате есть растворы и карандаши для местной борьбы с насекомыми.

Хубезов также отметил, что если пациенты будут указывать на проблемы напрямую администрации больницы, то «работа над устранением недостатков будет проходить оперативнее».

Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение о поборах и тараканах в рязанской ОКБ.


© RZN.info

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