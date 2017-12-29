В Рязанской ОКБ назначили нового главврача

В Рязанской областной клинической больнице назначили нового главврача. Об этом сообщили на сайте регионального минздрава.
Приказ о назначении Дмитрия Хубезова вышел в пятницу, 29 декабря.
Напомним, в середине декабря Александр Кузнецов
Справка
Дмитрий Хубезов закончил лечебный факультет Рязанского медицинского университета Павлова в 1995 году. Прошел интернатуру по хирургии в ОКБ, ординатуру по колопроктологии в ГНЦК.
Трудовую деятельность начал в ОКБ в 1996 году хирургом-колопроктологом отделения колопроктологии, в 2002 году возглавил отделение. С 2014 года являлся начальником хирургической службы ОКБ, с сентября 2017 года по настоящее время — заместитель главврача по инновационному развитию ОКБ.
С 2015 года — заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО РязГМУ Павлова, доктор медицинских наук, доцент.
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