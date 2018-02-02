Приговор обманувшему рязанские хлебозаводы «продавцу» сахара оставили без изменений. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Шацкий райсуд установил, что в 2014—2016 годах житель Ставропольского края 1973 года рождения трижды предлагал сахар хлебозаводам и кондитерским в рязанских Сасове и Шацке и калужском Юхнове. Одновременно мужчина договаривался по телефону с поставщиками в других городах. Получив деньги, он скрывался. Таким образом мужчина «заработал» более полумиллиона рублей.
Районный суд
Приговор вступил в законную силу.
Отмечается, что ранее мужчину неоднократно судили за мошенничество.