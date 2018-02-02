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13:08, 2 февраля 2018 712
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Приговор обманувшему рязанские хлебозаводы «продавцу» сахара оставили без изменений

Приговор обманувшему рязанские хлебозаводы «продавцу» сахара оставили без изменений

Фото: Pixabay.com

Приговор обманувшему рязанские хлебозаводы «продавцу» сахара оставили без изменений. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Шацкий райсуд установил, что в 2014—2016 годах житель Ставропольского края 1973 года рождения трижды предлагал сахар хлебозаводам и кондитерским в рязанских Сасове и Шацке и калужском Юхнове. Одновременно мужчина договаривался по телефону с поставщиками в других городах. Получив деньги, он скрывался. Таким образом мужчина «заработал» более полумиллиона рублей.

Районный суд признал мужчину виновным в преступлениях по частям 1, 2 и 3 статьи 159 (мошенничество). Его приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Осужденный подал апелляционную жалобу, однако областной суд не удовлетворил ее.

Приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что ранее мужчину неоднократно судили за мошенничество.


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