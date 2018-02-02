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22:45, 2 февраля 2018 297
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Под Новосибирском двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме

Под Новосибирском двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме

Фото: Pixabay.com

В новосибирском поселке Колывань двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

По данным следствия, днем в пятницу, 2 февраля, ремонтировавшие водопровод коммунальщики раскопали яму глубиной более двух метров. Она заполнилась водой. После устранения прорыва рабочие ушли, но не засыпали и не оградили яму. Вечером двое братьев 6 и 11 лет свалились в нее и не смогли выбраться.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).


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