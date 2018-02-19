Жителя Ямала осудили за публикацию переписки его возлюбленной

Жителя города Ноябрьска (ЯНАО) осудили за публикацию переписки и фотографий его возлюбленной. Его приговорили к 120 часам обязательных работ, передает «
У молодого человека был доступ к странице девушки в соцсети. В ноябре 2011 года он поссорился с ней и выложил ее личные фотографии и переписку в Instagram.
Мужчине предъявляли обвинение по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание, распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.