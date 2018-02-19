За выходные рязанские автоинспекторы поймали 33 пьяных водителей. Об этом сообщили на сайте регионального
Также семь человек отказались от прохождения освидетельствования, а еще семь человек сели за руль в состоянии опьянения потворно.
За управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, ему грозит уголовное наказание и штраф до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.