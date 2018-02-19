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14:29, 19 февраля 2018 1 315
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За выходные рязанские автоинспекторы поймали 33 пьяных водителей

За выходные рязанские автоинспекторы поймали 33 пьяных водителей

За выходные рязанские автоинспекторы поймали 33 пьяных водителей. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Также семь человек отказались от прохождения освидетельствования, а еще семь человек сели за руль в состоянии опьянения потворно.

За управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, ему грозит уголовное наказание и штраф до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.


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