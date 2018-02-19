За три дня рязанские полицейские выявили 29 мигрантов-нарушителей. Видео

За три дня рязанские полицейские выявили 29 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили на сайте регионального
В результате рейдов полицейские пресекли 69 нарушений миграционного законодательства.
Также сотрудники полиции выявили нарушения в действиях восьми граждан России, которые выступают принимающей стороной работников-мигрантов. Их привлекли к административной ответственности.
В Рыбновском районе за нарушение правил въезда 15 иностранцев привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.
В суде рассматривается вопрос о выдворении 11 мигрантов с территории России.
Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.