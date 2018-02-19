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22:07, 19 февраля 2018 249
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За сутки рязанские тротуары обработали 150 кубометрами пескосоляной смеси

За сутки рязанские тротуары обработали 150 кубометрами пескосоляной смеси

Фото: Администрация Рязани

За сутки рязанские тротуары обработали 150 кубометрами пескосоляной смеси. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В понедельник, 19 февраля, в Рязани обработали тротуары, остановки общественного транспорта и заездные карманы к ним.

От наледи обработали пешеходные зоны на улицах Соборной, Почтовой, Полонского, Есенина, Горького, Свободы, Циолковского, в районе памятника Ленину, скверы Лермонтова, 26 Бакинских комиссаров, Набережной на Соборной, а также парки Павлова и Комсомольский.

Во вторник, 20 февраля, в Рязани продолжат обработку улиц пескосоляной смесью: Есенина, Свободы, Соборной, Новой, Советской Армии, Новоселов, Островского, Горького, Семинарской, Гагарина, Крупской, Западной, Циолковского, Каширина, Дубовой рощи, Дзержинского, на Московском шоссе. Кроме того, работы пройдут в районе бульвара Победы, Верхнего и Нижнего городских парков, набережной на Соборной, у школы №5.

О случаях ненадлежащего исполнения требований к уборке придомовых территорий рязанцев попросили сообщать по телефонам: 44-79-15 и 21-70-18.


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