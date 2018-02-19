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11:34, 19 февраля 2018 601
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Во вторник в Рязани на двух улицах отключат свет

Во вторник в Рязани на двух улицах отключат свет

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 20 февраля, в Рязани на двух улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам: проезд Речников, дома №№2 В, д. 6, улица Лесопарковая, дома №№8-61. Рабочие будут опиливать деревья.


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