Весной в школьных лагерях Рязани отдохнут три тысячи детей

Весной в школьных лагерях Рязани отдохнут почти три тысячи детей. Об этом
Дневные лагеря организуют на базе 60 образовательных учреждений города. Они будут работать во время каникул.
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Фото: Администрация Рязани
Весной в школьных лагерях Рязани отдохнут почти три тысячи детей. Об этом
Дневные лагеря организуют на базе 60 образовательных учреждений города. Они будут работать во время каникул.
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О том, что областные власти сделали для решения проблем обманутых дольщиков глава регионального минстроя рассказал в эксклюзивном интервью для RZN.info.