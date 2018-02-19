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8:40, 19 февраля 2018 1 314
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В воскресенье вечером в центре Рязани столкнулись две легковушки 1

В воскресенье вечером в центре Рязани столкнулись две легковушки

Вечером в воскресенье, 19 февраля, на пересечении улиц Ленина и Введенской столкнулись две легковые машины. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Аварию вызвал водитель, решивший повернуть на улицу Введенскую. От удара его машина отлетела в сторону.


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