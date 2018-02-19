В воскресенье вечером в центре Рязани столкнулись две легковушки

Вечером в воскресенье, 19 февраля, на пересечении улиц Ленина и Введенской столкнулись две легковые машины. Видео опубликовали в группе «
Аварию вызвал водитель, решивший повернуть на улицу Введенскую. От удара его машина отлетела в сторону.
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Вечером в воскресенье, 19 февраля, на пересечении улиц Ленина и Введенской столкнулись две легковые машины. Видео опубликовали в группе «
Аварию вызвал водитель, решивший повернуть на улицу Введенскую. От удара его машина отлетела в сторону.
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О том, что областные власти сделали для решения проблем обманутых дольщиков глава регионального минстроя рассказал в эксклюзивном интервью для RZN.info.